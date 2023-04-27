Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет летать по всему миру

Накануне в регион прилетели иранские самолеты, которые были украшены портретом великого классика поэзии Расула Гамзатова. Как заявил Джавад Раджаби, на обратном рейсе делегация собирается перевезти в Тегеран бюст Гамзатова, 100-летний юбилей которого отмечают в России в 2023 году. В свою очередь, Абдулмуслимов поддержал идею и дал обещание помочь в этом вопросе.