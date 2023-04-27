Накануне в регион прилетели иранские самолеты, которые были украшены портретом великого классика поэзии Расула Гамзатова. Как заявил Джавад Раджаби, на обратном рейсе делегация собирается перевезти в Тегеран бюст Гамзатова, 100-летний юбилей которого отмечают в России в 2023 году. В свою очередь, Абдулмуслимов поддержал идею и дал обещание помочь в этом вопросе.
Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет летать по всему миру
- Автор Дарья
- 27 апреля, 2023. Четверг 08:22
Иранский самолет с портретом дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова будет летать по всей планете, проинформировал гендиректор авиаперевозчика Private joint stock company «Pars Golden Sky» (PGSC) Джавад Раджаби, встретившийся с главой кабинета министров Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Встреча состоялась вчера, 26 апреля.
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