ЗАМАНА - Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет летать по всему миру

Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет летать по всему миру

Автор
27 апреля, 2023. Четверг 08:22
|||
Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет летать по всему миру

Иранский самолет с портретом дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова будет летать по всей планете, проинформировал гендиректор авиаперевозчика Private joint stock company «Pars Golden Sky» (PGSC) Джавад Раджаби, встретившийся с главой кабинета министров Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Встреча состоялась вчера, 26 апреля.

Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет летать по всему миру

Накануне в регион прилетели иранские самолеты, которые были украшены портретом великого классика поэзии Расула Гамзатова.   Как заявил Джавад Раджаби, на обратном рейсе делегация собирается перевезти в Тегеран бюст Гамзатова, 100-летний юбилей которого отмечают в России в 2023 году. В свою очередь, Абдулмуслимов поддержал идею и дал обещание помочь в этом вопросе.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top