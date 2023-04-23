ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов: «Послание Главы Дагестана вышло объемным, подробным, информативным»

Джамаладин Гасанов: «Послание Главы Дагестана вышло объемным, подробным, информативным»

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23 апреля, 2023. Воскресенье 02:12
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Джамаладин Гасанов: «Послание Главы Дагестана вышло объемным, подробным, информативным»

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов прокомментировал Послание Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию РД.

Джамаладин Гасанов: «Послание Главы Дагестана вышло объемным, подробным, информативным»

«Сергей Алимович в своем послании затронул все наиболее значимые сферы жизнедеятельности республики, были четко сформулированы и обозначены ориентиры для развития и укрепления экономики, вопросы дополнительной государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, решение инфраструктурных проблем, развитие туристической отрасли.

Также Глава Республики Дагестан уделил внимание решению жизненно важных и насущных проблем для населения – это и вопросы социальной сферы, обеспечение безопасности, меры для увеличения роста занятости и доходов населения, формирование комфортной среды для проживания, в том числе обеспечение качественного образования, совершенствование жилищно-коммунальной сферы и другое.

Послание Главы Дагестана вышло объемным, подробным, информативным и вселяющим уверенность в завтрашнем дне нашей республики и ее процветании», – сказал Гасанов.

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