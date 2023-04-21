Глава РД дал интервью в рамках пресс-подхода по итогам Послания парламенту Дагестана

Поддержка участников СВО

«В Дагестане система оказания помощи участникам СВО и их семьям работает достаточно эффективно. Мы занимаемся этим больше года. За этот период наработаны определенные формы поддержки – как материальные, так и для помощи в бытовых вопросах», – рассказал Сергей Меликов.

Глава республики выделил три основных направления в этой работе. Первое – федеральные меры поддержки, определенные Указом Президента России и ведомственными решениями силовых федеральных органов.

Второе направление – республиканские меры поддержки. «В первую очередь, это фонд “Все вместе”, который финансируется за счет резерва бюджета республики и частных пожертвований. Сейчас решается вопрос о постоянном пополнении фонда, что позволит отвечать на запросы граждан. Кроме того, отраслевые ведомства оказывают поддержку семьям участников СВО по своим направлениям», – разъяснил Сергей Меликов.

Третье направление – муниципальные власти, которые оказывают помощь на местах.

Сергей Меликов рассказал, что имеются определенные проблемы с выплатами семьям участников СВО, потерявшим кормильца, но они решаются. «Есть определенные особенности с начислениями выплат: они проводятся по количеству близких родственников, не всегда люди документально могут подтвердить степень родства и другие аспекты – горе приходит в дом неожиданно. В то же время компенсация требует значительной технической обработки документов, а трудности – именно в их оформлении. Но все эти выплаты будут обязательно произведены. Сотрудники военных комиссариатов, уполномоченные органы соцзащиты готовы сделать всё, чтобы эти выплаты ускорить. Мы этим занимаемся», – сказал руководитель региона.

Благоустройство общественных территорий

Тема строительства парков и скверов для дагестанцев является важной и животрепещущей, отметил Сергей Меликов. «Жители и гости республики испытывают явный дефицит общественных пространств. И это при нашей погоде и длинном летнем периоде. Благоустройство сельских и городских территорий – очень важное направление для нас», – обозначил он.

Сергей Меликов добавил, что по четырем городам – Махачкале, Каспийску, Кизляру и Дербенту – будут определены меры федеральной поддержки. Кроме того, по линии «Единой России» внедрена программа «Формирование комфортной городской среды». Реализуется проект «Местные инициативы», который подразумевает субсидии из республиканского бюджета и софинансирование меценатам. Работы по этим программам должны проходить с учетом пожеланий жителей, отметил Сергей Меликов.

Глава РД рассказал о планах благоустроить скверы и парки в Махачкале и Каспийске. «Нужно развивать Родопский бульвар – это одно из жемчужных мест столицы. Сейчас мы этим занимаемся. Есть набережная, пляжные зоны в Махачкале, которые тоже нужно развивать. Есть Ак-Гёль, из которого можно сделать прекрасный парк. Мы можем улучшить набережную Каспийска и сделать ее украшением города», – сказал руководитель региона.

Он добавил, что уже ведется подготовка предложений по благоустройству. «Думаю, средства будут выделены, как только мы придем к определённым техническим решениям. Надо украшать наши города комфортными для прогулок территориями», – сказал Сергей Меликов.

Об участии Дагестана в Кавказской инвестиционной выставке

Регион будет принимать участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет 3-4 мая в Минеральных Водах. По словам Сергея Меликова, Дагестан на выставке представит все направления экономики республики.

«Приоритетом для нас является привлечение инвестиций в создание новых предприятий промышленности, которые будут востребованы для потребления в самой республике. Нам нужно активнее производить товары, привлекая экспортёров, которые работают за пределами Дагестана. Создавать филиалы на территории нашего региона», – отметил он.

Другое приоритетное направление дагестанской площадки на выставке – сельское хозяйство. Будут обозначены вопросы предотвращения опустынивания северных районов и возрождения мелиоративного комплекса. Вместе с тем республика представит потенциал региона в переработке животноводческой продукции и винодельчества, туризма и дорожной отрасли.

Поддержка туристических проектов на федеральном уровне

Сергей Меликов подвел итоги прошедшей рабочей встречи с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком. Обсуждалось строительство курорта международного формата «Каякент» и Всероссийского детского центра в Дагестане.

Курорт будет иметь статус особой экономической зоны, который подразумевает преференции инвесторам эти территорий. Данный статус дает право на поддержку из федеральных бюджета на создание инфраструктурных площадок.

«Это позволит за счет указанных мер поддержки провести коммуникации, построить очистные сооружения. В настоящее время определены границы, в которых будем развивать проект. Следующим шагом станет мастер-планирование территорий, далее – привлечение инвесторов. Желающих участвовать в развитии туристического кластера достаточно, но для этого нужно выполнить подготовительные мероприятия», – отметил глава региона.

Мероприятия к вековому юбилею Расула Гамзатова

Журналистов интересовал вопрос празднования 100-летия Расула Гамзатова. Глава республики напомнил, что на сайте Минкультуры РД опубликован список мероприятий к юбилею поэта. Особенно востребован портал у туристов, которые знакомы с творчеством Гамзатова и интересуются датой проведения памятных концертов и фестивалей.

Основной праздник состоится в день рождения поэта, 8 сентября, в Хунзахском районе. Сейчас идет капитальный ремонт мемориала «Белые журавли» в селе Цада, который был открыт к 90-летию Расула Гамзатова. Уже в конце сентября состоится празднование юбилея на Всероссийском уровне в Государственном Кремлевском Дворе.

Кроме того, под эгидой столетия Гамзатова в июне пройдет Международный межпарламентский форум с площадками в Махачкале и Дербенте. Запланированы мероприятия в Минске и Баку, многих городах России. В одном из музеев Санкт-Петербурга установят бюст Расула Гамзатова, а Постпредство Москвы организует мероприятия для проживающих в столице почитателей творчества поэта.

«Мероприятий запланировано много. Все они интересны и достойны нашего великого поэта», – заключил Сергей Меликов.