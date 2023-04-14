Глава Дагестана поучаствовал в собрании под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева

В четверг, 13 апреля, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в собрании на тему дополнительных мер по обеспечению безопасности в субъектах СКФО.

Заседание состоялось в Нальчике под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В обсуждении поучаствовали полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, лидеры республик Северного Кавказа, сотрудники федеральных министерств и ведомств.

Ключевыми вопросами собрания стали следующие: предупреждение экстремизма и реализация антитеррористических мероприятий. Участники совещания рассмотрели меры по нейтрализации провокационных действий зарубежных спецслужб.

Как озвучил в своем выступлении полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, органы власти субъектов совместно с ФАДН России и Роскомнадзором осуществляют мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений для локализации распространения деструктивной идеологии и своевременного принятия мер реагирования.

Подробнее материал можно прочитать на официальном портале Главы Дагестана.