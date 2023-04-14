Заседание состоялось в Нальчике под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
В обсуждении поучаствовали полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, лидеры республик Северного Кавказа, сотрудники федеральных министерств и ведомств.
Ключевыми вопросами собрания стали следующие: предупреждение экстремизма и реализация антитеррористических мероприятий. Участники совещания рассмотрели меры по нейтрализации провокационных действий зарубежных спецслужб.
Как озвучил в своем выступлении полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, органы власти субъектов совместно с ФАДН России и Роскомнадзором осуществляют мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений для локализации распространения деструктивной идеологии и своевременного принятия мер реагирования.
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