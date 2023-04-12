ЗАМАНА - Правительство РД издало 4 постановления о границах зон охраны ОКН в Махачкале

Правительство РД издало 4 постановления о границах зон охраны ОКН в Махачкале

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12 апреля, 2023. Среда 15:45
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Правительство РД издало 4 постановления о границах зон охраны ОКН в Махачкале Правительство РД издало 4 постановления о границах зон охраны ОКН в Махачкале

Правительством Республики Дагестан были приняты 4 постановления об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон в отношении объектов культурного наследия (ОКН), расположенных на территории Махачкалы, информирует пресс-служба Дагнаследия.

Правительство РД издало 4 постановления о границах зон охраны ОКН в Махачкале

Среди объектов ОКН оказались: «Здание средней школы №5, где размещался эвакогоспиталь №4651», 1939 г., по ул. Ярагского, д. 78; «Здание средней школы №13, где размещался эвакогоспиталь №1614», 1940 г., по ул. Абубакарова, д. 8; «Здание механического техникума, где размещался эвакогоспиталь №4650», 1936 г., по ул. Батыря, д. 58; и «Здание, в котором в 1941-1945 гг. находился эвакогоспиталь №5061», 1941-1945 гг., по ул. Даниялова, д. 77.

Принятые постановления Правительства Республики Дагестан позволят в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обеспечить сохранение объектов культурного наследия и окружающей их историко-архитектурной среды, а также создадут возможность формирования эффективных социально-экономических условий для развития территорий вокруг перечисленных объектов культурного наследия.

«Начиная с 2020 года, Республиканским центром охраны памятников истории, культуры и архитектуры были разработаны 30 проектов зон охраны. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия является частью концепции по сохранению и восстановлению исторической части города Махачкалы. До конца текущего года планируется представить в Правительство Республики Дагестан для утверждения еще 12 аналогичных проектов постановлений. В течение последних двух лет нами планомерно разрабатывались проекты зон охраны для объектов культурного наследия, расположенных в Махачкале и Хасавюрте», – отметил руководитель Дагнаследия Махач Мусаев.

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