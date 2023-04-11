Депутаты Государственной думы России одобрили проект о запрете продажи вейпов подросткам

В Государственной Думе РФ рассматривают законопроект о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним гражданам. Авторами инициативы стали руководители и представители всех фракций – более 400 депутатов, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

Законопроект был принят депутатами в первом чтении. Он запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

В первую очередь документом предлагается запретить розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также путем развозной и разносной торговли. Второе – запрещается выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних». Третье – запретить открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.

«Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей», – отметил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки.

Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.