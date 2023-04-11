В процессе совещания собравшиеся обсудили следующие темы: принимаемые меры по защите детей от вирусных болезней, возведение и реализацию капитального ремонта социальных объектов, осуществление весенне-полевых работ и так далее.

Начиная обсуждение, премьер озвучил, что младенческая смертность является одним из основных индикаторов уровня социально-экономического и культурного благополучия граждан и эффективности сферы здравоохранения.

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