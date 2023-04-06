ЗАМАНА - Дагестан участвует в международной выставке «Туризм и путешествия» AITF-2023 в Баку

Дагестан участвует в международной выставке «Туризм и путешествия» AITF-2023 в Баку

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06 апреля, 2023. Четверг 15:23
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Дагестан участвует в международной выставке «Туризм и путешествия» AITF-2023 в Баку

Республика Дагестан участвует в международной выставке «Туризм и путешествия» AITF-2023 в Баку, информирует телеграм-канал Администрации Главы республики.

Дагестан участвует в международной выставке «Туризм и путешествия» AITF-2023 в Баку

«Мероприятие открыло нам новые перспективные пути и дополнительные возможности для взаимовыгодной совместной работы с международными партнерами», – высказался глава Минтуризма региона Эмин Мерданов.

В выставке участвовали организации из следующих стран: Беларусь, Болгария, Грузия, Куба, Польша, Россия, Словения, Тунис, Узбекистан, Чехия, Швейцария и так далее.

Стоит напомнить, что зимой 2022 года прошла встреча руководителя Дагестана Сергея Меликова и президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе в туристической и инвестиционной областях. 

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