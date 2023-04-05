ЗАМАНА - В селе Джульджаг Табасаранского района построят новую школу

В селе Джульджаг Табасаранского района построят новую школу

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05 апреля, 2023. Среда 09:53
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В селе Джульджаг Табасаранского района построят новую школу В селе Джульджаг Табасаранского района построят новую школу В селе Джульджаг Табасаранского района построят новую школу

Проект общеобразовательной организации с. Джульджаг на 300 ученических мест прошел госэкспертизу. Средства на строительство школы заложены на 2025 год.

В селе Джульджаг Табасаранского района построят новую школу

Учебное заведение общей площадью более 8 тысяч квадратных метров будет состоять из 5 блоков: два учебных корпуса для начальной школы и старшеклассников, актовый зал, спортзал, пищеблок. Сейчас школьники села учатся в здании, построенном в 60-е годы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Магомед Курбанов. «Наша задача – обеспечивать и создавать условия для образования, строить хорошие новые школы, спортивные сооружения. В этом направлении работы администрация прикладывает без преувеличения огромные усилия»,- подчеркнул он.

На сегодняшний день в Табасаранском районе строятся школы на 500 ученических мест в с. Хурик и на 100 мест в с. Туруф в рамках госпрограммы «Развитие образования». Строительство Туруфской школы по плану завершат уже в этом году, а Хурикскую СОШ планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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