Возведение фельдшерско-акушерского пункта стартовало еще в 2016 году. На сегодняшний день все работы остановлены, а объект в работу не введен.
Как заявила глава Минздрава республики Татьяна Беляева, ФАП строился с различными нарушениями – не завершены отделочные работы, нет оборудования, не подключены коммуникации. В подобном состоянии ЦРБ Шамильского района принять на баланс объект не в праве.
«Такие объекты необходимо доводить до конца, в них нуждаются граждане. Люди должны понимать, когда конкретно начнет работу ФАП», – озвучил Меликов.