Муниципалитет пытается решить вопрос с помощью программы «Земский учитель», за предыдущие годы по ней в район привлекли 21 преподавателя.
В 2023 году в Табасаранском районе по этой программе планируется устроить одного учителя русского языка в Хурикскую среднюю школу.
Всего в районе на сегодняшний день более 20 вакансий учителей математики, химии, физики, информатики, иностранных языков.
Узнать подробности о вакансиях можно, позвонив в управление образования администрации по номеру: 8 (928) 055-14-33.