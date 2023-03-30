В махачкалинском аэропорту министра встретил вице-премьер региона Муслим Телякавов.
В рамках поездки Кравцов проконтролирует ход возведения социальных объектов и проверит реализацию мероприятий по капремонту школ в Махачкале.
В визите министра сопровождает его заместитель Андрей Николаев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, а также ряд лидеров органов исполнительной власти.
Министр просвещения России Сергей Кравцов с рабочим визитом прибыл в Дагестан
- Автор Дарья
- 30 марта, 2023. Четверг 13:14
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прилетел в Дагестан по рабочим делам, информирует пресс-служба дагестанского правительства.
В махачкалинском аэропорту министра встретил вице-премьер региона Муслим Телякавов.
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