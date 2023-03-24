Собравшиеся обсудили следующие вопросы: реализацию плана юбилейных мероприятий, издание работ поэта и процесс капремонта мемориального комплекса «Белые журавли» в селе Цада Хунзахского района.
Глава Минкультуры региона Зарема Бутаева рассказала, что юбилей Расула Гамзатова поддержали многие субъекты России: именем поэта назвали улицы в Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, Волгограде. В Астрахани собираются дать имя Гамзатова одному из новых проспектов и разместить бюст на городской аллее.
В таганском парке Москвы установлена уличная фотовыставка со стихами поэта. В Санкт-Петербурге прошел большой творческий вечер с книжной выставкой и экспозицией картин художников Дагестана.
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