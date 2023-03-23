ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В решении вопросов водообеспечения Дагестана за последние 2 года наметились положительные сдвиги»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В решении вопросов водообеспечения Дагестана за последние 2 года наметились положительные сдвиги»

Автор
23 марта, 2023. Четверг 08:48
|||
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В решении вопросов водообеспечения Дагестана за последние 2 года наметились положительные сдвиги»
Вчера, 22 марта, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему возведения объектов водоснабжения и общеобразовательных учреждений в муниципальных образованиях региона.
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В решении вопросов водообеспечения Дагестана за последние 2 года наметились положительные сдвиги»

Собравшиеся обсудили вопросы строительства объектов водоснабжения в селах Хвартикуни, Курми, Кикуни и Гергебиль, а также учебного заведения на 216 ученических мест и артезианской скважины в селе Львовский № 1.

Начиная совещание, премьер озвучил, что проблема с водоснабжением все еще остается одной из самых актуальных в республике, при этом в решении вопросов по водообеспечению за последние 2 года фиксируются положительные изменения.

Он заметил, что именно по этому вопросу поступило больше всего обращений от жителей региона перед прямым эфиром с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 38 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top