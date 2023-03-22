ЗАМАНА - Президиум Народного Собрания определил дату проведения очередной двадцать первой сессии

Президиум Народного Собрания определил дату проведения очередной двадцать первой сессии

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22 марта, 2023. Среда 16:24
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Президиум Народного Собрания определил дату проведения очередной двадцать первой сессии

В среду, 22 марта, Председатель НС Дагестана Заур Аскендеров провел собрание Президиума, где был рассмотрен ряд вопросов.

Президиум Народного Собрания определил дату проведения очередной двадцать первой сессии

Президиум принял решение организовать очередную 21 сессию Народного Собрания 7-го созыва 30 марта в Махачкале.

В ее повестку вошло 27 вопросов.

Далее они обсудили тему «Об отзывах на проекты федеральных законов». Спикер парламента озвучил, что в соответствии с Регламентом Народного Собрания республики проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения рассмотрены в комитетах и по ним приняты решения, с которыми предложил ознакомить участников Президиума.

Председатели комитетов рассказали о проектах федеральных законов и принятых ими решениях.

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