ЗАМАНА - В Каспийске и Избербаше наладили круглосуточную подачу воды в многоквартирные дома

В Каспийске и Избербаше наладили круглосуточную подачу воды в многоквартирные дома

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21 марта, 2023. Вторник 08:50
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В Каспийске и Избербаше наладили круглосуточную подачу воды в многоквартирные дома

Об этом проинформировал первый заместитель главы кабмина Дагестана Манвел Мажонц на собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.

В Каспийске и Избербаше наладили круглосуточную подачу воды в многоквартирные дома

Как заявил вице-премьер, все мероприятия в рамках программы проводит сформированный Единый оператор в области водоснабжения и водоотведения в Каспийске, а в области теплоснабжения в Избербаше.

«Уже имеются неплохие результаты. У нас получилось уйти от графика подачи воды в Каспийске и Избербаше, теперь она подается горожанам постоянно. Кроме того, в планах ряд иных мероприятий по улучшению качества обеспечения водоснабжения, деятельность в этом направлении будет продолжаться.

В 2023 году собираемся модернизировать системы теплоснабжения в Кизилюрте и Дагестанских Огнях. Продолжим работу по консолидации активов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в Махачкале. Все озвученные мероприятия должны принести заметный результат, чтобы дагестанцы смогли почувствовать на себе другое качество предоставляемых услуг», — выступил первый заместитель главы кабмина Дагестана.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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