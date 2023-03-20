ЗАМАНА - Депутат ГД России Джамаладин Гасанов провел прием граждан

Депутат ГД России Джамаладин Гасанов провел прием граждан

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20 марта, 2023. Понедельник 17:27
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Депутат ГД России Джамаладин Гасанов провел прием граждан

В рамках прошедшей на днях «региональной» недели Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин провел личный прием граждан в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Депутат ГД России Джамаладин Гасанов провел прием граждан

К парламентарию обратились 10 жителей республики с вопросами по всем сферам жизнедеятельности населения республики. Это и проблемы жилищно-коммунального хозяйства, качество услуг системы здравоохранения и социальной поддержки, газификации населенных пунктов, улучшения жилищных условий, оформления пенсий по старости и т.д.

Так, житель города Буйнакска, пенсионер Казанбиев Али от имени всех жителей улицы Промышленная обратился к депутату с просьбой оказать содействие в благоустройстве дворовых территорий этой улицы в рамках проекта «Комфортная городская среда».

С просьбой оказать содействие в выделении путевки на лечение в санатории, как инвалиду 2 группы, обратился житель с. Анди Ботлихского района, пенсионер Гаджимурад Гаджимурадов. Депутат Гасанов Д.Н. решил это вопрос и заявитель сможет полечиться и отдохнуть в санатории «Каспий» в середине марта этого года.
Житель с. Урхудта Дахадаевского района Омаров Гаджи Алиевич, от имени своих односельчан обратился к депутату с просьбой ускорить решение вопроса газификации населенного пункта. А Магомедсаидова Рукият Шахбановна из с. Дубри Акушинского района, вдова участника боевых действий в Афганистане обратилась с просьбой оказать содействовать в улучшении жилищных условий. Жительница города Буйнакска, многодетная мать Гаджимирзаева Рита Даудовна, просит помочь ей в вопросе выделения земельного участка для индивидуального строительства.

Жители города Махачкалы, Кизилюртовского и Казбековского районов обратились этот день к депутату Гасанову Д.Н. по самым различным вопросам. Все эти обращения были зафиксированы и по ним будут направленны запросы в соответствующие республиканские и муниципальные органы.

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