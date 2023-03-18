В рамках визита глава кабмина республики вместе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и другими посетил парк имени Гейдара Алиева, где возложил цветы к памятнику общенационального лидера, который находится в центральном парке Хачмаза. Далее гости из России посетили музей памяти известного государственного деятеля Гейдара Алиева.
Премьер-министр РД возложил цветы к памятнику Гейдара Алиева в Хачмазе
- Автор Дарья
- 18 марта, 2023. Суббота 00:50
В пятницу, 17 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и другие представители регионального правительства прилетели в Азербайджан.
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