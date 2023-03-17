ЗАМАНА - Инвестпроекты, реализуемые на территории Дагестана, будут обеспечены необходимой инфраструктурой

Инвестпроекты, реализуемые на территории Дагестана, будут обеспечены необходимой инфраструктурой

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17 марта, 2023. Пятница 16:52
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Инвестпроекты, реализуемые на территории Дагестана, будут обеспечены необходимой инфраструктурой
Рабочий визит главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в Дагестанские Огни вчера, 16 марта, завершился итоговым собранием, прошедшим на площадке компании «Дагестан Стекло Тара».
Инвестпроекты, реализуемые на территории Дагестана, будут обеспечены необходимой инфраструктурой

Собравшиеся обсудили тему реализации новых инвестпроектов на территории Дагестана.

Основными вопросами стали следующие: обеспечение инвестпроектов инфраструктурой и взаимодействие с институтами развития, а также процесс реализации инвестпроектов моногорода Дагестанские Огни.

Открывая собрание, Абдулмуслимов озвучил, что правительством республики уделяется много внимания реализации новых инвестпроектов региона, включенных в сводный список Министерства экономики РФ. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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