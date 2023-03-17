Собравшиеся обсудили тему реализации новых инвестпроектов на территории Дагестана.

Основными вопросами стали следующие: обеспечение инвестпроектов инфраструктурой и взаимодействие с институтами развития, а также процесс реализации инвестпроектов моногорода Дагестанские Огни.

Открывая собрание, Абдулмуслимов озвучил, что правительством республики уделяется много внимания реализации новых инвестпроектов региона, включенных в сводный список Министерства экономики РФ. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.