Дагестан поучаствует в первой Кавказской инвестиционной выставке

Дагестан примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая состоится на базе МВЦ «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах в мае этого года.

На мероприятии появятся ключевые инвесторы, инициаторы инвестпроектов, представители институтов развития, банков и другие. Вопросы организации мероприятия были обсуждены накануне в Москве на собрании организационного комитета выставки.

Основной темой деловой программы мероприятия станет повышение привлекательности СКФО с точки зрения инвестиционного и туристического потенциала. Специалисты и руководство субъектов подготовят новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также важные направления и стратегии развития.

