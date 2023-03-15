ЗАМАНА - Дагестан поучаствует в первой Кавказской инвестиционной выставке

Дагестан поучаствует в первой Кавказской инвестиционной выставке

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15 марта, 2023. Среда 16:28
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Дагестан поучаствует в первой Кавказской инвестиционной выставке

Дагестан примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая состоится на базе МВЦ «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах в мае этого года.

Дагестан поучаствует в первой Кавказской инвестиционной выставке

На мероприятии появятся ключевые инвесторы, инициаторы инвестпроектов, представители институтов развития, банков и другие. Вопросы организации мероприятия были обсуждены накануне в Москве на собрании организационного комитета выставки.

Основной темой деловой программы мероприятия станет повышение привлекательности СКФО с точки зрения инвестиционного и туристического потенциала. Специалисты и руководство субъектов подготовят новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также важные направления и стратегии развития.

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