ЗАМАНА - 4 незаконные свалки рекультивируют в Дагестане

4 незаконные свалки рекультивируют в Дагестане

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14 марта, 2023. Вторник 14:31
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4 незаконные свалки рекультивируют в Дагестане
Вчера, 13 марта, под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Наримана Абдулмуталибова прошло собрание проектного комитета по нацпроекту «Экология» в регионе, в процессе которого был обсужден текущий статус федеральных проектов и их соответствие основным параметрам.
4 незаконные свалки рекультивируют в Дагестане

В совещании поучаствовали врио руководителя Минприроды РД Александр Зимин, ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов, лидеры структурных подразделений Министерства природы и Комитета по лесному хозяйству региона и другие.

Начиная обсуждение, Нариман Абдулмуталибов отметил социальную значимость реализации этого проекта на территории Дагестана.

Участники собрания затронули вопросы освоения бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете на возведение мусоросортировочных комплексов и рекультивацию мусорных свалок в регионе. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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