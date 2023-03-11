ЗАМАНА - Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военнослужащих Дагестана в зоне СВО

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военнослужащих Дагестана в зоне СВО

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11 марта, 2023. Суббота 15:59
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Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военнослужащих Дагестана в зоне СВО

Уроженец села Киша Дахадаевского района, прапорщик Магомед Баширов спас жизни боевых товарищей.

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военнослужащих Дагестана в зоне СВО

Двигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед увидел хорошо вооруженную группу украинских националистов, которые готовились к диверсии в тылу российских войск. Об этом он доложил командиру и вступил в сражение. Он застигнул врага врасплох. Шквальным огнем российских бойцов огневые точки боевиков были ликвидированы, что заметно уменьшило их боевые возможности. В процессе сражения прапорщик Баширов оперативно провел эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего оказал им неотложную медпомощь.

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