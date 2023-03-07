В рамках собрания его участники обсудили тему выделения земельного участка для возведения типовой ветеринарной лаборатории.
Премьер поручил Минимуществу региона совместно с администрацией города представить идеи по выделению соответствующего земельного участка под строительство объекта.
В совещании поучаствовали заместитель главы кабмина региона – министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева, и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, председатель Комитета по ветеринарии Дагестана Магомед Шапиев. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.