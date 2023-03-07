Более 500 000 исследований за год проводят эксперты дагестанской ветеринарной лаборатории

Под руководством главы кабмина Дагестана Абдулумуслима Абдулмуслимова вчера, 6 марта, прошло заседание на тему работы ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория».

В рамках собрания его участники обсудили тему выделения земельного участка для возведения типовой ветеринарной лаборатории.

Премьер поручил Минимуществу региона совместно с администрацией города представить идеи по выделению соответствующего земельного участка под строительство объекта.

В совещании поучаствовали заместитель главы кабмина региона – министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева, и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, председатель Комитета по ветеринарии Дагестана Магомед Шапиев. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.