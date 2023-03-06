ЗАМАНА - Сергей Меликов и Андрей Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана

Сергей Меликов и Андрей Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана

Автор
06 марта, 2023. Понедельник 02:34
|||
Сергей Меликов и Андрей Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание с гендиректором института развития Кавказ.РФ Андреем Юмшановым, на котором собравшиеся обсудили реализацию инвестпроектов в регионе, в том числе в областях промышленности и туризма.

Сергей Меликов и Андрей Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана

Участники совещания обсудили вопросы реализации следующих проектов: производство концентрированных соков, пюре и нектаров ООО «Хазар», производство соков ООО «Ириб», строительство стекловаренной печи для производства текстильного стекловолокна ООО «Каспийский завод стекловолокна».

Отдельно они рассмотрели шаги по открытию морского курорта в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Каспийский кластер». Особое внимание было уделено решению проблем, в частности, инфраструктурным ограничениям — подведению требуемых водных и энергоресурсов, правовому статусу земель, которые входят в территорию ОЭЗ. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top