Общими силами Правительства Дагестана, Минпромторга региона, промышленных компаний – «Волна», «Завод имени Гаджиева», «Стройдеталь», «КЗТМ», «КЭМЗ», «Стеклопласт», «Электросигнал», «ДКСМ», «КЭАЗ», Министерства обороны РФ и Благотворительного фонда имени Алигаджи Акушинского гуманитарный груз (в общем - 64 тонны, в том числе 4 тонны лекарственных препаратов) был перемещен на площадку для сбора помощи.

Дагестан отправил Сирии постельные принадлежности, палатки, теплую одежду и обувь, матрасы, осветительные приборы, продукты и необходимые лекарственные препараты.

«Мы не можем и не должны оставаться в стороне от человеческого горя. Множество семей осталось без отцов и матерей, без дома. Не имеет значения, где, в какой стране случилась трагедия, Дагестан всегда будет оказывать поддержку тем, кто попал в беду», — высказался глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.