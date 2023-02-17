ЗАМАНА - Развитие в Дагестане «Движения первых» обсудили под руководством главы республики

Развитие в Дагестане «Движения первых» обсудили под руководством главы республики

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17 февраля, 2023. Пятница 08:14
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Развитие в Дагестане «Движения первых» обсудили под руководством главы республики

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел 16 февраля собрание Координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи «Движение первых», его республиканским, местными и первичными отделениями.

Развитие в Дагестане «Движения первых» обсудили под руководством главы республики

На данный момент открываются первичные отделения «Движения первых» на площадке школ, колледжей, университетов, образовательных центров, детских лагерей, спортивных организаций, культурных, детских домов и интернатов. Лишь за январь этого года пришло более 400 заявок от образовательных заведений, на площадке которых по инициативе обучающихся запланировано формирование первичных отделений движения. В данный момент их насчитывается 80.

Работа этих отделений, как озвучила и.о. главы Минобрнауки РД Аида Далгатова, нацелена на организацию досуга, обеспечение возможностей для всестороннего развития и самореализации и профессиональную ориентацию детей. Одна из важных целей – вовлечение в движение детей, пребывающих в сложной жизненной ситуации, а также особенных детей.

Выступающая озвучила, что ведомство подбирает детский оздоровительный лагерь, на площадке которого будут реализовываться программы движения. Помимо прочего, в планах открытие в общеобразовательных организациях центров детских инициатив. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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