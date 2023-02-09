ЗАМАНА - В Минтрансе Дагестана выбрали нового председателя Общественного совета

В Минтрансе Дагестана выбрали нового председателя Общественного совета

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09 февраля, 2023. Четверг 00:57
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В Минтрансе Дагестана выбрали нового председателя Общественного совета

В среду, 8 февраля, в Минтранспорта Дагестана прошло первое в 2023 году собрание Общественного совета при ведомстве, информирует его пресс-служба.

В Минтрансе Дагестана выбрали нового председателя Общественного совета

Глава ведомства Джамбулат Салавов предложил новым участникам Общественного совета выбрать его председателя и заместителя. Из нескольких кандидатур, которые были предложены на голосование, председателем Совета большинством голосов был избран первый заместитель гендиректора ООО «Автовокзал “Северный”» Саид Саидов. Его заместителем стал Ферезулла Кахриманов.

Министр поздравил нового председателя Общественного совета Саида Саидова и выразил надежду, что сотрудничество с обновленным составом Совета под его председательством станет еще конструктивнее и результативнее, что позволит реализовать планы с учетом интересов граждан.

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