ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с пайщиками «АРСИ Групп» и осмотрел строящуюся школу в Каспийске

Глава Дагестана встретился с пайщиками «АРСИ Групп» и осмотрел строящуюся школу в Каспийске

Автор
08 февраля, 2023. Среда 11:15
|||
Глава Дагестана встретился с пайщиками «АРСИ Групп» и осмотрел строящуюся школу в Каспийске

Во вторник, 7 февраля, руководитель Дагестана Сергей Меликов в очередной раз провел встречу с пайщиками жилого комплекса «Фэмили», который строит «АРСИ Групп».

Глава Дагестана встретился с пайщиками «АРСИ Групп» и осмотрел строящуюся школу в Каспийске

Стоит напомнить, что летом минувшего года будущие жильцы домов обратились к Меликову с просьбой о защите своих прав перед застройщиком. Глава региона взял решение проблемы под личный контроль.

На данный момент первый блок жилого дома почти завершен, благоустроена дворовая территория. При этом не завершены некоторые внутренние работы, без которых дом не может получить заключение о соответствии, а город не сможет принять его на баланс.

Глава Минстроя республики Артур Сулейманов, который участвовал во встрече, рассказал, что для выдачи акта завершенного объекта строительства требуется завершить работы или привести проект в соответствие с текущим состоянием комплекса – это могут решить сами пайщики на общем собрании. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top