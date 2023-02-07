ЗАМАНА - Счетная палата РД проверила качество реализации национальных проектов по линии Минстроя республики

Счетная палата РД проверила качество реализации национальных проектов по линии Минстроя республики

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07 февраля, 2023. Вторник 08:22
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Счетная палата РД проверила качество реализации национальных проектов по линии Минстроя республики
Под руководством главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 6 февраля, состоялось заседание по итогам реализации нацпроектов на территории региона по линии Минстроительства республики в минувшем году с учетом заключения Счетной палаты.
Счетная палата РД проверила качество реализации национальных проектов по линии Минстроя республики

Заседание проходило с участием представителей Счетной палаты Дагестана, лидеров районов и городов региона, которые присоединились к нему в формате ВКС.

Перед обсуждением главной темы Абдулмуслимов отметил, что реализация нацпроектов пребывает на особом контроле правительства РФ, а также напомнил, что при условии невыполнения мероприятий национальных проектов муниципальными образованиями, руководство РД собирается пересматривать направление финансирования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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