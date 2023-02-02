ЗАМАНА - Дагестан стал первым пилотным субъектов среди всех регионов СКФО по созданию Национальной системы пространственных данных

Дагестан стал первым пилотным субъектов среди всех регионов СКФО по созданию Национальной системы пространственных данных

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02 февраля, 2023. Четверг 08:48
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Дагестан стал первым пилотным субъектов среди всех регионов СКФО по созданию Национальной системы пространственных данных
Вчера, 1 февраля, глава кабмина Дагестана посетил семинар с лидерами муниципальных районов и городских округов республики на тему постановки целей в рамках реализации госпрограммы РФ «Национальная система пространственных данных».
Дагестан стал первым пилотным субъектов среди всех регионов СКФО по созданию Национальной системы пространственных данных

Начиная работу семинара, премьер поприветствовал собравшихся и напомнил, что реализация программы «Национальная система пространственных данных» стартовала в минувшем году по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова, а сама идея исходила от руководства Росреестра по региону.

«Что из себя представляет программа? Это единая цифровая платформа, которая будет сформирована в масштабах страны, дабы объединять данные о земле и объектах недвижимости», — рассказал Абдулмуслимов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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