ЗАМАНА - Перевалка цемента в Махачкалинском порту выросла более чем в 2 раза в 2022 году

Перевалка цемента в Махачкалинском порту выросла более чем в 2 раза в 2022 году

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30 января, 2023. Понедельник 00:19
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Перевалка цемента в Махачкалинском порту выросла более чем в 2 раза в 2022 году

Морской торговый порт Махачкалы перевалил в 2 раза больше цемента из Ирана и экспортировал на 20 процентов больше зерна в минувшем году по сравнению с 2021 годом, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу дагестанского правительства.

Перевалка цемента в Махачкалинском порту выросла более чем в 2 раза в 2022 году

"С января 2022 года порт переработал более 147 000 тонн иранского цемента. По сравнению с таким же периодом предыдущего [2021] года объем перевалки импортного груза увеличился более чем в 2 раза. Также стабильно развивается и экспортный грузопоток. Например, отгрузка зерна в Иран выросла на 20 процентов и составила более 219 000 тонн", — заявляет пресс-служба.

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