Перевалка цемента в Махачкалинском порту выросла более чем в 2 раза в 2022 году

Автор Дарья |||

Морской торговый порт Махачкалы перевалил в 2 раза больше цемента из Ирана и экспортировал на 20 процентов больше зерна в минувшем году по сравнению с 2021 годом, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу дагестанского правительства.