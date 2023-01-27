Глава РД вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» руководителю Роспотребнадзора по региону Николаю Павлову

В четверг, 27 января, руководитель республики Сергей Меликов вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» начальнику Роспотребнадзора по региону Николаю Павлову, который с этого момента оставляет свой пост.

Стоит напомнить, что он получил должность руководителя республиканского Управления в тяжелый для Дагестана период – в марте 2020 года, когда в регионе началась борьба с коронавирусом. Глава РД высоко оценил заслуги главного санитарного медика республики: именно эффективная деятельность Роспотребнадзора под его руководством помогла Дагестану справиться с пандемией.

«Николай Николаевич приехал в Дагестан в разгар эпидемии, когда регион переживал сложный период, и крайне много сделал для того, чтобы возглавляемая им служба правильно выстроила работу. Благодаря этому мы сняли многие риски в период коронавирусной пандемии», – высказался Сергей Меликов, после чего поблагодарил Николая Павлова за кропотливый труд. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.