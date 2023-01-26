ЗАМАНА - Республика Дагестан подтвердила участие в 22 федеральных госпрограммах

Республика Дагестан подтвердила участие в 22 федеральных госпрограммах

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26 января, 2023. Четверг 08:22
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Республика Дагестан подтвердила участие в 22 федеральных госпрограммах
Вчера, 25 января, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел первое в 2023 году собрание республиканского правительства.
Республика Дагестан подтвердила участие в 22 федеральных госпрограммах

Собравшиеся обсудили множество вопросов, одним из которых стал вопрос обеспечения повышения представленности и степени участия Дагестана в федеральных госпрограммах.

«Сегодня региону важен каждый привлеченный рубль – это ресурсы для повышения качества жизни граждан. Поэтому необходимо расширять наше присутствие в федеральных программах, это личная ответственность лидеров органов региональной власти.

В минувшем году в сравнении с 2021 годом фиксировался рост финансирования мероприятий Дагестана в рамках федеральных госпрограмм до 28,7 млрд рублей. Если говорить о 2023 году, на данный момент подтверждение от федеральных органов власти получено по 22 федеральным программам с совокупным объемом финансирования 46,5 млрд рублей», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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