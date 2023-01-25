В Дагестане утвердят меры нематериального стимулирования субъектов бизнеса

Об этом 25 января на собрании Правительства проинформировал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Соответствующая деятельность уже идет. Премьер напомнил, что давал ответственным лицам поручение выработать эффективный алгоритм стимулирования работодателей по выходу из «тени».

«Под руководством вице-премьера Абдурахмана Магомедовича реализуется «пилотный проект» по выводу из тени сотрудников и хозяйствующих субъектов в Кумторкалинском, Шамильском районах и в городе Избербаше.

Мы пошагово перестраиваем стратегию действий в этой области, принято решение об объединении усилий региональной комиссии по неформальной занятости и Комиссии при Главе по увеличению доходной части консолидированного бюджета.

По сведениям Росстата, по итогам 3 квартала 2022 года в теневую занятость в регионе были вовлечены почти 674 000 человек, или 47 процентов от экономически активного населения – это в 2 с лишним раза больше, чем в целом по России (по стране – 14,5 млн чел, 20,3% от ЭАН)», — высказался Абдулмуслимов.

Он отметил, что последствия такой занятости достаточно серьезны. Это и снижение уровня социального обеспечения, собираемости налогов (страховых взносов), формирование неравных условий конкуренции и, безусловно, рост коррупции.