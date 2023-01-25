Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в Каспийске

Заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в Каспийске в рамках рабочего визита в войска Южного военного округа.

Как заявляет официальный telegram-канал Минобороны РФ, в данный момент в Каспийске продолжается строительство целого комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северный и южный оградительные молы общей протяженностью почти 3 км, причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

В 2022 году эксперты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России ввели в работу северный мол и 7 причалов, в нынешнем году планируется ввести еще 4 причала, а также гидроспуск для выхода кораблей на воду.

В общем масштабным возведением нового пункта базирования судов КФл предусмотрено строительство 14-ти причалов, в том числе 3-х плавучих.