ЗАМАНА - Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в Каспийске

Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в Каспийске

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25 января, 2023. Среда 09:18
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Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в Каспийске

Заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в Каспийске в рамках рабочего визита в войска Южного военного округа.

Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в Каспийске

Как заявляет официальный telegram-канал Минобороны РФ, в данный момент в Каспийске продолжается строительство целого комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северный и южный оградительные молы общей протяженностью почти 3 км, причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

В 2022 году эксперты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России ввели в работу северный мол и 7 причалов, в нынешнем году планируется ввести еще 4 причала, а также гидроспуск для выхода кораблей на воду.

В общем масштабным возведением нового пункта базирования судов КФл предусмотрено строительство 14-ти причалов, в том числе 3-х плавучих.

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