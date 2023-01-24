Начиная обсуждение, премьер озвучил, что в данный момент ЖКХ региона не соответствует современным стандартам, а осуществляемая работа по его реформированию является недостаточной. Он также заявил, что увеличивающиеся потребности в энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей, а большая нагрузка приводит к сбоям в процессе работы и отключениям.

«Приоритетными целями для нас являются создание нормальных условий проживания жителей региона, обеспечение их качественной питьевой водой, обеспечение бесперебойным электро - и газоснабжением. Чтобы граждане были обеспечены теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами, нужно внедрять современные системы на базе цифровых решений.

В данный момент необходим предметный анализ и учет потенциальных рисков для принятия мер по дополнительной поддержке жителей республики, основных отраслей и предприятий региона», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.