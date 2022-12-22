Контракт 22 декабря подписали руководитель республики Сергей Меликов и Председатель Правления – гендиректор корпорации «РусГидро» Виктор Хмарин.

Премьер подчеркнул важность подписанного договора для Дагестана:

«Благодаря усилиям и вниманию к отрасли Сергея Алимовича подписан, действительно, очень важный для республики документ. На сегодняшний день освоено лишь 10 % гидроэнергетического потенциала республики.

К сожалению, этот потенциал долгие годы оставался невостребованным, и достигнутые договоренности, я уверен, послужат дополнительным толчком не только укреплению энергетической сферы республики, но и ускоренному социально-экономическому развитию горных районов и республики в целом.

В соответствии с подписанным соглашением мощность ГЭС составит 49,8 МВт, срок поставки мощности запланирован уже к 2028 году. ГЭС будет возведена на реке Аварское Койсу между Гоцатлинской ГЭС и водохранилищем Ирганайской ГЭС, и будет новой ступенью каскада.

Территориально в процессе строительства будут участвовать Унцукульский и Гергебильский районы.

В связи с этим мною дано поручение о формировании специальной рабочей команды по вопросам осуществления подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции.

Оптимальное месторасположение объекта, вопросы охраны окружающей среды, территориального планирования и резервирования соответствующих земель под строительство объектов ГЭС и ее зоны затопления должны быть выверены тщательнейшим образом. У нас имеется неприглядный опыт в этом плане, поэтому он не должен повториться.

Рассчитываю на то, что успешная реализация проекта, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Республики Дагестан и Федеральной гидрогенерирующей компанией ‒ РусГидро», — высказался глава кабмина.