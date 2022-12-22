Первый вице-премьер напомнил, что в настоящее время правительство России указывает на необходимость использования в своей деятельности всех новых инструментов и возможностей господдержки. К ним относится не только получение субсидий, но и так называемое «инфраструктурное меню», включающее в себя: инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации, реструктуризация инфраструктурного бюджетного кредита и средства Фонда Национального Благосостояния для развития коммунальной области.
Как заявил Мажонц, впервые в нынешнем году одним из этих инструментов воспользовался Минстрой региона. Так, например, благодаря одобренному инфраструктурному бюджетному кредиту в текущем году стартовало возведение магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» с возможностью доведения его вплоть до Избербаша. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.