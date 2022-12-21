В СКФО собираются создать более 79 000 рабочих мест к 2030 году

Автор Дарья |||

Реализация 35 прорывных проектов в разных сферах промышленности в субъектах Северного Кавказа позволит обеспечить в округе более 79 000 новых рабочих мест к 2030 году. Об этом проинформировал глава Минэкономики России Максим Решетников на итоговой стратегической сессии, которая была посвящена развитию СКФО и реализации прорывных инвестпроектов в макрорегионе.