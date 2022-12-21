ЗАМАНА - В СКФО собираются создать более 79 000 рабочих мест к 2030 году

В СКФО собираются создать более 79 000 рабочих мест к 2030 году

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21 декабря, 2022. Среда 11:10
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В СКФО собираются создать более 79 000 рабочих мест к 2030 году

Реализация 35 прорывных проектов в разных сферах промышленности в субъектах Северного Кавказа позволит обеспечить в округе более 79 000 новых рабочих мест к 2030 году. Об этом проинформировал глава Минэкономики России Максим Решетников на итоговой стратегической сессии, которая была посвящена развитию СКФО и реализации прорывных инвестпроектов в макрорегионе.

В СКФО собираются создать более 79 000 рабочих мест к 2030 году

"По сведениям руководителя министерства экономического развития Максима Решетникова, за 9 месяцев 2022 года регионы СКФО привлекли почти 122 млрд рублей частных инвестиций. Реализация 35 прорывных проектов в разных сферах промышленности к 2030 году позволит привлечь 1,7 триллиона рублей инвестиций, обеспечить более 79 000 новых рабочих мест", — сообщается на сайте правительства России.

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