"По сведениям руководителя министерства экономического развития Максима Решетникова, за 9 месяцев 2022 года регионы СКФО привлекли почти 122 млрд рублей частных инвестиций. Реализация 35 прорывных проектов в разных сферах промышленности к 2030 году позволит привлечь 1,7 триллиона рублей инвестиций, обеспечить более 79 000 новых рабочих мест", — сообщается на сайте правительства России.
В СКФО собираются создать более 79 000 рабочих мест к 2030 году
- Автор Дарья
- 21 декабря, 2022. Среда 11:10
Реализация 35 прорывных проектов в разных сферах промышленности в субъектах Северного Кавказа позволит обеспечить в округе более 79 000 новых рабочих мест к 2030 году. Об этом проинформировал глава Минэкономики России Максим Решетников на итоговой стратегической сессии, которая была посвящена развитию СКФО и реализации прорывных инвестпроектов в макрорегионе.
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