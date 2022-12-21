ЗАМАНА - Премьер-министр РД провел совещание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности республики

Премьер-министр РД провел совещание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности республики

Автор
21 декабря, 2022. Среда 08:22
|||
Премьер-министр РД провел совещание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности республики

Вчера, 20 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности республики.

Премьер-министр РД провел совещание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности республики

На совещании обсуждалась тема реализации нацпроектов в регионе. По каждому проекту отчитались лидеры профильных министерств и ведомств. Предваряя обсуждение основной темы, Абдулмуслимов проинформировал, что в регионе собираются ввести институт оценки работы заместителей премьер-министра республики. «Вице-премьер - это лицо, которое всецело отвечает за государственную политику в курируемом направлении. Такая же оценка осуществляется на федеральном уровне. В качестве критерия оценки результативности работы будут учитываться итоги реализации нацпроектов», — высказался глава кабмина.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top