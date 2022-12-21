На совещании обсуждалась тема реализации нацпроектов в регионе. По каждому проекту отчитались лидеры профильных министерств и ведомств. Предваряя обсуждение основной темы, Абдулмуслимов проинформировал, что в регионе собираются ввести институт оценки работы заместителей премьер-министра республики. «Вице-премьер - это лицо, которое всецело отвечает за государственную политику в курируемом направлении. Такая же оценка осуществляется на федеральном уровне. В качестве критерия оценки результативности работы будут учитываться итоги реализации нацпроектов», — высказался глава кабмина.
Премьер-министр РД провел совещание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности республики
- Автор Дарья
- 21 декабря, 2022. Среда 08:22
Вчера, 20 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности республики.
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