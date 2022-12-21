Глава Дагестана выступил на итоговой стратегической сессии по развитию СКФО

Во вторник, 20 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в итоговой стратегической сессии, посвящённой развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализации прорывных инвестиционных проектов в макрорегионе, под руководством заместителя премьер-министра России Александра Новака.

"Будущее развитие субъектов Северного Кавказа связываем с реализацией моделей экономического развития, созданных под руководством главы кабмина страны. То есть с ростом инвестиций, развитием собственных производств, формированием новых рабочих мест", – высказался Максим Решетников.

В рамках сессии Сбербанк, ВЭБ.РФ и институты развития продемонстрировали новые инструменты поддержки бизнеса для снижения ставок по кредитам и сокращения бюрократических барьеров, а губернаторы рассказали о реализации социальных и инвестиционных проектов в своих регионах.

Глава Дагестана со своей стороны заявил, что повышение инвестиционной привлекательности региона определено как приоритетное направление работы для всех органов власти. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.