На заседании под руководством главы Дагестана обсудили предварительные итоги работы строительной сферы за 2022 год

В понедельник, 19 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел оперативное заседание на тему социально-экономического развития республики. Ключевой вопрос повестки – предварительные итоги работы строительной отрасли за 2022 год.

Поприветствовав участников совещания, глава региона отметил ведущую роль строительной сферы в реализации республиканских прорывных проектов и нацелил ответственные органы на её последующее развитие.

Первый вице-премьер региона Руслан Алиев подготовил доклад о принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики Дагестана. Он проинформировал, что за 11 месяцев нынешнего года превышен годовой план по формированию рабочих мест. Как он заявил, на данный момент обеспечено примерно 20600 новых рабочих мест при плановом показателе на год 20163. При этом 11440 из них – это постоянные рабочие места, 3335 – сезонные, а 5823 – временные.

В связи с этим он озвучил, что снижение напряженности на рынке труда – одно из важнейших направлений работы власти. Совместно с органами местного самоуправления каждый год осуществляется системная работа, которая нацелена на стабилизацию ситуации, уменьшение количества безработных, сохранение и создание новых рабочих мест. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.