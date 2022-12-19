Завершающим пунктом программы визита премьера стало заседание на тему социально-экономического развития горных районов региона и реализации соответствующей программы на территории Ботлихского, Цунтинского, Цумадинского, Гумбетовского, Ахвахского районов.

В совещании поучаствовали руководители министерств и ведомств, лидеры Ботлихского, Цунтинского, Цумадинского, Гумбетовского, Ахвахского районов. Обсуждая развитие горных территорий, Абдулмуслимов напомнил, что дагестанские горные районы – это 45 процентов территории, тут находится треть жителей субъекта – около миллиона граждан. Земельный фонд горных территорий составляет 3 миллиона 290 000 гектаров.

«Существует большой потенциал земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства. Обеспечение сбалансированного развития горных и равнинных территорий является одним из важнейших направлений в работе Правительства.

На данный момент у нас имеются отличные возможности для форсированного развития горных территорий, путем формирования тут мощного и экологически чистого агропромышленного хозяйства, развития туристско-рекреационного комплекса, торгово-транспортно-логистического комплекса.

Многие жители Дагестана уже эти возможности ощутили, начали возвращаться в села, восстанавливать полуразрушенные дома, разбивать сады и так далее. И нашей первостепенной целью сейчас является обеспечить благоприятные условия для возвращения жителей, подкрепить эту инициативу стимулирующими мерами господдержки, одновременно развивая инфраструктуру», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.