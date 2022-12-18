ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил процесс капитального ремонта в детском саду Ботлиха

Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил процесс капитального ремонта в детском саду Ботлиха

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18 декабря, 2022. Воскресенье 12:01
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Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил процесс капитального ремонта в детском саду Ботлиха
Вчера, 17 декабря, глава кабмина Дагестана побывал в МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» в селе Ботлих.
Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил процесс капитального ремонта в детском саду Ботлиха

Абдулмуслимова встретила руководительница МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» Мадинат Азаева.

Как она проинформировала, проектная мощность дошкольного учреждения составляет 140 мест, но посещают его 185 малышей. 

«Детсад возведен в 1989 году, сегодня здесь идет капитальный ремонт. Среди осуществляемых мероприятий: штукатурка стен, замена и утепление потолков, внутренние отделочные работы, замена полов, инженерах сетей водоснабжения и водоотведения, внутренней системы отопления, электропроводки, пожарной сигнализации, размещение тревожной кнопки, системы оповещения и видеонаблюдения», — сообщила Азаева.

Стоит заметить, что капремонт в саду проходит в рамках реализации мероприятий по проекту «100 детских садов». 

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