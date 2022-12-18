ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана осмотрел мусоросортировочный комплекс в Ботлихе

Премьер-министр Дагестана осмотрел мусоросортировочный комплекс в Ботлихе

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18 декабря, 2022. Воскресенье 10:56
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Премьер-министр Дагестана осмотрел мусоросортировочный комплекс в Ботлихе
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 17 декабря, в рамках рабочей поездки в муниципалитет осмотрел мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих.
Премьер-министр Дагестана осмотрел мусоросортировочный комплекс в Ботлихе

Премьер напомнил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, данного по итогам встречи с лидерами населенных пунктов и общественностью Ботлихского и Цумадинского районов в 2018 году, в минувшем году завершилось возведение мусоросортировочного комплекса в селе Ботлих.

Как рассказал руководитель Ботлихского района Руслан Гамзатов, на данный момент объекты недвижимого имущества и оборудование указанного комплекса направлены в муниципальную собственность МР «Ботлихский район», проведена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты. Объекты недвижимого имущества включены в реестр муниципальной собственности.

Глава Минприроды региона Ибрагим Ибрагимов озвучил, объект пока не вошел в территориальную схему обращения с отходами Дагестана. Объект сейчас не работает.

По итогам визита премьер поручил решить вопрос определения эксплуатирующей организации и направления потоков твердых коммунальных отходов в мусоросортировочный комплекс для переработки. После осуществления данных мероприятий эксплуатация этого объекта согласно нынешнему законодательству будет разрешена.

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