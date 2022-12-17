Участники встречи подняли основные вопросы социально-экономического развития республики.

Премьер поприветствовал делегацию и поблагодарил за визит в Дагестан, за ту поддержку, которую оказывает республике Минэкономики РФ. Он также рассказал про итоги региона за 2022 год.

«Экономическое развитие Дагестана, как и в целом по России, в нынешнем году определялось такими ключевыми факторами, как внешнее давление санкциями от недружественных государств и эпидемиологическая ситуация», — выступил Абдулмуслимов.



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