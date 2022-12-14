Стоит заметить, что 2 этап конкурса – это электронное тестирование, которое прошли кандидаты на замещение вакантных должностей руководителей учреждений социальной защиты в следующих муниципальных образованиях: «Агульский район», «Бабаюртовский район», «Дахадаевский район», «Кизилюртовский район», «Кулинский район», «Лакский район», «Ногайский район»,«Сергокалинский район», «Тляратинский район», «Унцукульский район», «Хивский район», «Цумадинский район», «город Махачкала», «город Южно-Сухокумск»
Стоит заметить, что в электронном тестировании поучаствовало 44 кандидата. По итогам тестирования все кандидаты прошли в следующий этап – индивидуальное собеседование.