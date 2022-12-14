В Минтруда Дагестана прошел I этап конкурса на должности руководителей учреждений соцзащиты в муниципальных образованиях республики

Автор Дарья |||

Вчера, 13 декабря, на площадке Дагестанского кадрового центра под председательством главы Минтруда Абдурахмана Махмудова состоялось электронное тестирование кандидатов на замещение вакантных должностей директоров учреждений социальной защиты населения в муниципалитетах региона.