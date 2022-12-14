В мероприятии поучаствовали глава Минздрава РД Татьяна Беляева и руководитель Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков.

Участковая больница с коечной мощностью на 15 единиц и врачебной амбулаторией на 50 посещений в смену является структурным подразделением Хасавюртовской ЦРБ.

На возведение было направлено примерно 39 млн рублей, а еще порядка 9 млн рублей ушло на благоустройство территории больницы.

От имени руководителя Дагестана и от себя лично Абдулмуслимов тепло поздравил жителей муниципального образования с этим важным событием.

«Недавно мы отметили памятную дату - День Героев Отечества, почтили память наших героических земляков, наших предков. Это село также названо в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Ханпаши Нурадилова, чей жизненный путь и поступки являются для нас всех примером истинной отваги и доблести.

Вместе с тем, примером мужества и самоотверженности для нас также всегда будут работники здравоохранения, которые не задумываясь вышли на передовую в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые ежедневно спасают жизни порой не обращая внимание на собственное здоровье.

Напомню, что в 2020 году за особые заслуги и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией пять работников здравоохранения Хасавюртовского района были удостоены высокими государственными наградами Президента РФ.

В плеяду выдающихся работников здравоохранения республики входят много выдающихся работников здравоохранения из Хасавюртовского района. Профессионалы своего дела, кандидаты наук и сегодня продолжают трудиться в Хасавюртовской центральной районной больнице.

Я рассчитываю на то, что врачи новой больницы продолжат добрые традиции своих соотечественников», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.