ЗАМАНА - Миннац Дагестана окажет поддержку в решении вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата

Миннац Дагестана окажет поддержку в решении вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата

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13 декабря, 2022. Вторник 15:48
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Миннац Дагестана окажет поддержку в решении вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата

Глава Миннаца региона Энрик Муслимов прокомментировал поручение руководителя Дагестана Сергея Меликова по решению вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата и других воинов республики на историческую родину для достойного захоронения. 

Миннац Дагестана окажет поддержку в решении вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата

«На заседании по актуальным вопросам руководителем Дагестана Сергеем Меликовым дано отдельное задание по решению вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата и других дагестанских воинов, пребывающих в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, на историческую родину для достойного захоронения. Семьи и многие неравнодушные дагестанцы давно пытаются добиться решения о захоронении черепа Хаджи-Мурата и других погибших в те времена воинов республики. Этот вопрос также не раз подымался общественностью региона. В данный момент по поручению главы региона создана специальная рабочая команда из представителей органов исполнительной власти, парламента, местного самоуправления, общественных организаций Дагестана под руководством председателя Общественной палаты региона, которая в скором времени начнет работу по существу поставленных Главой республики целей. Миннац региона, в свою очередь, окажет полную поддержку для положительного решения этого вопроса», – высказался министр.

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