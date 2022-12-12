На мероприятии были обсуждены итоги года, намечены планы на будущий год, также прошло награждение отличившихся преподавателей, которые вели активную просветительскую работу. Далее на повестку был вынесен вопрос о выборах председателя ДРО РОЗ, где единогласным решением на пост председателя переизбрали Муртазали Рабаданова.
«Благодарю руководство Российского общества "Знание" и всех членов Дагестанского регионального отделения за оказанное доверие. Будем дальше развивать просветительскую работу в Дагестане», – высказался ректор ДГУ.
Он также отметил, что рассмотрит возможность поощрения активных педагогов в виде дополнительных баллов к рейтингу.