ЗАМАНА - Ректора ДГУ переизбрали на пост председателя ДРО «Российского общества “Знание”»

Ректора ДГУ переизбрали на пост председателя ДРО «Российского общества “Знание”»

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12 декабря, 2022. Понедельник 15:34
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Ректора ДГУ переизбрали на пост председателя ДРО «Российского общества “Знание”»

В ДГУ состоялось очередное собрание Дагестанского регионального отделения РО «Знание», в котором поучаствовали председатель ДРО Российского общества «Знание», ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, руководитель Общества Саид Ниналалов, а также преподаватели университетов РД и специалисты ДФИЦ РАН, информирует пресс-служба вуза.

Ректора ДГУ переизбрали на пост председателя ДРО «Российского общества “Знание”»

На мероприятии были обсуждены итоги года, намечены планы на будущий год, также прошло награждение отличившихся преподавателей, которые вели активную просветительскую работу. Далее на повестку был вынесен вопрос о выборах председателя ДРО РОЗ, где единогласным решением на пост председателя переизбрали Муртазали Рабаданова.

«Благодарю руководство Российского общества "Знание" и всех членов Дагестанского регионального отделения за оказанное доверие. Будем дальше развивать просветительскую работу в Дагестане», – высказался ректор ДГУ.

Он также отметил, что рассмотрит возможность поощрения активных педагогов в виде дополнительных баллов к рейтингу.

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