Ректора ДГУ переизбрали на пост председателя ДРО «Российского общества “Знание”»

В ДГУ состоялось очередное собрание Дагестанского регионального отделения РО «Знание», в котором поучаствовали председатель ДРО Российского общества «Знание», ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, руководитель Общества Саид Ниналалов, а также преподаватели университетов РД и специалисты ДФИЦ РАН, информирует пресс-служба вуза.

На мероприятии были обсуждены итоги года, намечены планы на будущий год, также прошло награждение отличившихся преподавателей, которые вели активную просветительскую работу. Далее на повестку был вынесен вопрос о выборах председателя ДРО РОЗ, где единогласным решением на пост председателя переизбрали Муртазали Рабаданова.

«Благодарю руководство Российского общества "Знание" и всех членов Дагестанского регионального отделения за оказанное доверие. Будем дальше развивать просветительскую работу в Дагестане», – высказался ректор ДГУ.

Он также отметил, что рассмотрит возможность поощрения активных педагогов в виде дополнительных баллов к рейтингу.